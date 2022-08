Salzburger Hochschulwoche startete: Was bringt die Zeitenwende?

Wir leben in Epoche des Umbruchs

Hochschulwochen-Obmann Martin Dürnberger: „Die Zeichen stehen aktuell auf Veränderung. In der Rede von der Zeitenwende verdichtet sich dieses Grundgefühl, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Es ist sehr viel Wissen da, aber auch ein hoher Orientierungsbedarf. Das ist ein Zwiespalt.“ Die Salzburger Hochschulwochen spannen zu den Fragen einen breiten Bogen: von unserem Konsum-Verhalten bis zu Verkehrspolitik, Wirtschaft und modernen Ansätzen im Kirche-Sein.

Die ganze Woche werden Referenten wie der in der Energie- und Teuerungskrise viel zitierte Ökonom Gabriel Felbermayr oder Jedermann Lars Eidinger erwartet (siehe Programm; Anmeldungen möglich). Es gibt auch eine Anleitung zum Klimaaktivist-Sein und Infos zu Veränderungen in der Medienwelt. Und Salzburg Erzbischof Franz Lackner wird in seinen Bischofsgarten einladen.