Das Angebot an alternativen Wohnformen für Ältere wächst

Rund 250.000 Senioren, also Menschen über 65 Jahre, leben derzeit in Wien. Tendenz steigend. Im Durchschnitt wohnt jeder Dritte von ihnen allein, bei Hochaltrigen (über 80 Jahre) ist der Anteil noch viel höher. Doch gerade im Alter ist es bedeutsam, wie und wo man wohnt. Wenn Menschen sich schwieriger fortbewegen können, gesundheitliche Probleme haben oder sich schlicht einsam fühlen, sind Sozialkontakte in der Nähe wesentlicher als in jungen Jahren.

Die Möglichkeiten an alternativen Wohnformen für Ältere steigen aus diesem Grund seit Jahren: Mehrgenerationen-Häuser, Senioren-WGs, betreute Wohnanlagen und Seniorencluster sind heute kein Angebot für die Generation „Alt 68er“ mehr, sondern in der Mitte der Gesellschaft angekommen. „Die meisten älteren Menschen möchten so lange wie möglich selbstständig in ihren eigenen vier Wänden leben. Neue Wohnformen sind daher sehr gefragt“, sagt Isabella Jandl vom Wohnservice Wien.

Ein Schwerpunkt der Stadt Wien in der Wohnbauförderung ist das „Generationenwohnen“. Das sind Häuser, in denen Alt und Jung bunt gemischt zusammenwohnen und es räumliche Möglichkeiten für Treffen gibt. In solch einem Mehrgenerationen-Haus lebt seit 2013 auch Veronika K. Nach dem Leben in einer Großfamilie mit drei Söhnen und Stiefkindern in Salzburg war ein Leben allein auf längere Frist für sie nicht vorstellbar. So zog sie in das „Wohnprojekt Wien“ in Wien-Leopoldstadt, wo 65 Erwachsene mit 35 Kindern gemeinschaftlich zusammenwohnen. Das Haus wurde gefördert errichtet und so ist die Miete mit 9,50 Euro pro Quadratmeter warm gut leistbar.

Veronika K. hat darin eine kleine Wohnung mit Blick in einen Park und nutzt viele Gemeinschaftsflächen des Hauses wie eine Sauna am Dach, eine Bibliothek oder eine Gemeinschaftsküche mit. Auch ihre Schwiegertochter mit drei Kindern lebt in einer anderen Wohnung im Haus. Die 66-Jährige genießt es, wenn Kinder durchs Haus jagen oder die Nachbarin spontan auf einen Kaffee kommt. „Ich mag es, junge Menschen um mich zu haben. Ich habe das Gefühl, am Zeitgeist dran zu bleiben und nicht verloren zu gehen“, sagt Veronika K.

Doch wo verläuft die Grenze zwischen Jung und Alt? Obwohl Menschen am Arbeitsmarkt heute schneller als „alt“ abgestempelt werden, sprechen Soziologen von einer „Verjüngung des Alters“. Subjektiv fühlen sich die meisten Menschen erst ab 80 Jahren wirklich alt. Daher verlagern sich die Anforderungen an altersgerechtes Wohnen bei Pflegebedürftigkeit und körperlicher Beeinträchtigung in die Hochaltrigkeit. Die Phase davor ist eher eine Zeit des „aktiven Alterns“, wo die meisten Menschen noch offen für neue Erfahrungen und Kontakte sind – man möchte noch etwas erleben und nicht interesselos vereinsamen. Denn wie sagte schon die Modeikone Coco Chanel? „Altern schützt vor Liebe nicht.“

Das Gefühl von Einsamkeit ist dabei eine der größten Herausforderungen. Laut einer Studie von Silver Living, Anbieter für betreute Wohnanlagen, haben in Österreich die Hälfte aller älteren Menschen Angst, zu wenig Freunde und Bekannte zu haben. Doch Freundschaften und Nachbarn sind für Ältere wichtig. Denn immer weniger Senioren leben mit ihren Kindern an einem Ort. Laut dem „Siebten Altenbericht“ (2016) ist zwischen 1996 und 2008 der Anteil der 40- bis 85-jährigen Eltern, deren Kinder in der Nachbarschaft oder am gleichen Ort wohnen, von 55 auf 45 Prozent gesunken. Diese Tendenz dürfte sich in den vergangenen Jahren aufgrund steigender Mobilität der Berufstätigen noch verschärft haben. Und heute ist erwiesen, dass Alleinsein ernsthafte gesundheitliche Schäden hervorrufen kann. Kurzum: Einsamkeit macht krank.