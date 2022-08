Salzburger Festspiele öffnen sich für die Jugend

Neue Puccini-Fans lauschten Oper

Elf Paten-Paare lauschten am Dienstag gemeinsam der Puccini-Oper „Il trittico“. Insgesamt besuchen verschiedene Paten-Gruppen fünf Aufführungen aus allen Sparten vom Jedermann bis zum Konzert. Die Paten würden sozusagen „Geheimwissen“ weitergeben, so Präsidentin Hammer. Ursula Gessat gab einen Überblick über Inhalt und Entstehungsgeschichte der späten Puccini-Oper, die aus drei voneinander unabhängigen Einaktern besteht. Erster Teil: die bitterböse Erbschleicher-Komödie „Gianni Schicchi“, die in Florenz spielt. Dann „Il Tabarro“, eine bedrückende Milieu-Studie, und schließlich in „Suor Angelica“ der innere Kampf einer verstoßenen Nonne. Roter Faden ist Superstar Asmik Grigorian, die in allen Partien die Titelrolle singt. „Ich war so was von überwältigt, wie sie diesen Herzschmerz zum Ausdruck bringt“, ist Jennifer Brüggler nach der Vorstellung fasziniert. Sie will jedenfalls wiederkommen und auch mit ihrer Patin in Kontakt bleiben.