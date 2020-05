Salzburger Drogenbande steht ab heute vor Gericht

Wohnung als Lager

Das Landesgericht hat extra für den Prozess das Kolpinghaus als Ausweichquartier gemietet und entsprechend adaptiert. Das letzte Mal wurde das Kolpinghaus beim Prozess zur Brandkatastrophe in der Seilbahn von Kaprun als Ausweichquartier genutzt.

Dabei steht nicht einmal die ganze Bande vor Gericht. Insgesamt soll sie mindestens 22 Mitglieder umfasst haben, die teilweise gesondert verfolgt werden. Die Drogen sollen aus Belgien, den Niederlanden, aber auch der Dominikanischen Republik zwischen April 2018 bis März 2019 nach Österreich geschmuggelt worden sein.

13 Angeklagte sind im Pinzgau wohnhaft, eine Wohnung nahe Zell am See, in der auch der Hauptangeklagte gewohnt hat, soll als Drogenlager gedient haben. Den Großteil der Suchtmittel soll der 50-Jährige per Auto aus Belgien und den Niederlanden eingeführt haben – inklusive Fahrzeugwechsel auf ein präpariertes Auto in Deutschland. Den Verkauf soll dann ein Ring an einheimischen Subdealern übernommen haben.