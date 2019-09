Salzburger Altstadtplätze: Streichungspläne stoßen auf Kritik

Der Aufbau des Rupertikirtags, einer der beliebtesten Veranstaltungen in der Salzburger Altstadt, ist in vollem Gange. Gleichzeitig nimmt die Diskussion darüber, wie viele Veranstaltungen die Altstadt insgesamt verträgt, wieder Fahrt auf. Am Montag präsentierte die SPÖ – direkt neben den Aufbauarbeiten des Kirtags – ihre Pläne, wie es in der Altstadt weitergehen soll.

Vizebürgermeister Bernhard Auinger hält die Streichungspläne von ÖVP und grüner Bürgerliste für unrealistisch. ÖVP-Bürgermeister Harald Preuner möchte die Zahl der Veranstaltungen am Residenzplatz auf 100 beschränken, die Bürgerliste will weitere zehn Veranstaltungen weniger und insgesamt um ein Drittel weniger Feste auf den Altstadtplätzen.