Salzburger Airbnb-Anbieter sind überwiegend kommerziell

Ein Forschungsprojekt der Universität Salzburg gibt der Stadtpolitik neue Nahrung in ihrem Kampf gegen gewerbliche Vermietungen auf der Online-Vermietungsbörse Airbnb. Die Wissenschafter kommen in ihrer Studie zum Ergebnis, dass die Plattform in Salzburg hauptsächlich von professionellen Anbietern genutzt wird.

Erst vor knapp zwei Monaten stellte die ÖVP eine Gesetzesinitiative vor, die eine Registrierungspflicht für Vermieter und eine Auskunftspflicht für die Plattformen vorsieht.

Ob das Gesetz erfolgreich sein wird, steht in den Sternen. „Natürlich muss die Stadt aktiv sein. Dass das Gesetz die Allheillösung ist, da sind wir skeptisch“, sagt Studien-Mitautor Christian Smigiel zum KURIER. Sein Team von Geografen untersuchte im Juni 2017 und 2018 die Angebote auf Airbnb und führte ausführliche Interviews mit Anbietern.