Salzburg will gewerblichen Airbnb-Vermietern Handwerk legen

Wien hat lange mit Airbnb verhandelt und erzielte kein Ergebnis. Salzburg geht nun im Bereich der Vermietung von Privatwohnungen auf Internet-Plattformen einen anderen Weg und will gesetzliche Tatsachen schaffen. „Ich sehe keine Veranlassung, warum wir das mit Airbnb absprechen sollen“, sagte ÖVP-Landesgeschäftsführer und Raumordnungssprecher Wolfgang Mayer am Dienstag bei der Vorstellung des Gesetzesentwurfs.

Mit dem neuen Nächtigungsabgabengesetz, das in enger Abstimmung mit der Stadt Salzburg entstanden ist, sagen Land und Stadt den Internet-Plattformen den Kampf an. Sie wollen die Verwendung von Wohnraum für die touristische Vermietung eindämmen, unlautere Wettbewerbsvorteile gegenüber der Hotellerie beenden und die Einhebung der Ortstaxe transparent machen.

Salzburgs Bürgermeister Harald Preuner glaubt, dass „wir damit österreichweit Vorreiter geworden sind“. Der Regulierungsbedarf ist evident. Laut der Analyseseite airdna.co sind in Salzburg aktuell 747 Angebote auf Airbnb aktiv, in Zell am See sind es sogar 326.