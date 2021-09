Salzburg: Zigarettenschmuggler war auch Sozialbetrüger

Polizei und Zoll haben einen 31- jährigen Iraker ausgeforscht, der von Jänner 2019 bis Jänner 2020 rund 90.000 Zigaretten geschmuggelt und in Salzburg verkauft haben soll. Der Asylwerber erstand die 454 Stangen am Schwarzmarkt in Wien.

Nebenbei bezog er knapp 6.000 Euro Sozialleistungen des Landes Salzburg. Durch den Verkauf der Ware dürfte der Iraker mehr als 9.000 Euro eingenommen haben. Der Mann ist geständig. Er sagte aus, er wollte sich etwas dazuverdienen. Das Land will nun Geld zurückfordern. Der Verdächtige wurde mehrfach angezeigt.