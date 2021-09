Taschenlampe verriet Täter bei Einbruch in Volksschule in Großarl

Die Polizei hat am Samstag knapp vor Mitternacht bei St. Johann im Pongau vier Verdächtige festgenommen, die kurz zuvor in die Volksschule Großarl eingebrochen haben sollen. Eine Anrainerin hatte in dem Gebäude den Schein von Taschenlampen bemerkt und gesehen, wie das Quartett mit über den Kopf gezogenen Kapuzen das Haus mit Gegenständen verließ und in einen Pkw stieg.

Die Frau merkte sich Kennzeichen und Autotype und alarmierte die Polizei.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung konnte das Fluchtfahrzeug dann tatsächlich am Eingang zum Großarltal angehalten werden. Die vier Insassen, drei Männer und eine Frau im Alter von 19 bis 21 Jahren, wurden nach der ersten Einvernahme in das Polizeianhaltezentrum Salzburg überstellt.

Der entstandene Schaden steht noch nicht fest. „Die Erhebungen und die Tatortarbeit laufen“, sagte ein Sprecher der Polizei. Die vier Verdächtigen seien alle im Nachbarbezirk, dem Pinzgau, wohnhaft.