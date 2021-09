Salzburg zieht heute gegen Ex-Bürgermeister Schaden vor Gericht

In Salzburg startet am Mittwoch der Zivilprozess der Stadt Salzburg gegen den früheren SPÖ-Bürgermeister Heinz Schaden. Es geht dabei um 542.000 Euro an Anwalts- und Verfahrenskosten im SWAP-Verfahren, in welchem der langjährige Stadtchef 2017 wegen Untreue verurteilt worden war.

Im September 2020 beschloss der Gemeinderat dann mehrheitlich, die Auslagen zurückzufordern. Ein Vergleich stand offenbar immer wieder im Raum, wurde aber letztlich von der Stadt abgelehnt.