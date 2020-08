Heinz Schaden als Youtuber: Kochvideos mit chinesischem Untertitel

Der frühere Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden hat offenbar eine neue Berufung gefunden: Er tritt in Youtube-Videos als Koch auf und zeigt auf Englisch, wie man österreichische Klassiker wie Wiener Schnitzel, Kaiserschmarren oder Gulasch zubereitet. Da die Videos für chinesische Bekannte gedacht sind, sind sie mit chinesischen Untertiteln produziert.

Ehefrau auch im Video

Schadens Gattin tritt in den Videos teilweise als Verkosterin auf und richtet einige Worte auf chinesisch an die Zuschauer. "Wir drehen das mit einfachsten Mitteln, es ist ein harmloser Zeitvertreib", sagt Schaden über seine Videos in der Kronen Zeitung.