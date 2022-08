Salzburg tritt jetzt ordentlich in die Pedale

Die Ausbaupläne im Stadtgebiet

Beim Projekt „Radweg an der Innsbrucker Bundesstraße“ in Maxglan erinnert das Hin- und Herschieben von Amtsberichten und Zuständigkeiten an ein Pingpong-Spiel. „Es geht um eine Landesstraße. Wir brauchen ein gutes Miteinander“, betont Berthold. Ein gemischter Geh- und Radweg kommt. Für eine bauliche Trennung sei der Platz zu knapp, so Berthold. Ein genaues Datum für die Umsetzung kann noch niemand nennen.

Auch beim Ausbau im Stadtteil Liefering und dem Projekt „Saalachsteg“ an der Grenze zu Bayern sind die Planungen voll im Gange. Es muss für spätere Erhaltungsmaßnahmen eine Brückengesellschaft gegründet werden. Bei der Schwabenwirtsbrücke ist guter Rat fürs Rad teuer: Berthold schlägt vor, auf Raum für den motorisierten Verkehr zu verzichten.

Radparken als Herausforderung

Und dann ist da noch das Dilemma um das Parken: Wohin mit dem Fahrrad? Das fragen sich aktive Pendler. Es gibt auch noch Schilder mit der Aufschrift „Rad abstellen verboten“. Überdachte und damit vor Regen geschützte Radständer lässt in der Schutzzone der Denkmalschutz nicht zu. Die Stellflächen werden aber generell ausgebaut: Etwa am Hanusch- und Kajetanerplatz oder im Bereich Platzl in der Linzergasse, wo der Radständer ständig überlastet ist. Dort sollen künftig Dauerparker tabu sein und nur Tagesparker ihren Drahtesel anketten. Wie das umsetzbar ist? „Ein Pilotversuch“, bleibt Berthold vage. Für Pendler werden an Bus- und Bahnhaltestellen verstärkt versperrbare Radboxen positioniert.

Und man hat auch optisch Ansprüche: Ein Start-up-Unternehmen entwarf für die Altstadt einheitliche Radbügel. Die ersten wurden montiert, weitere bestellt. Berthold: „Sie fügen sich gut ins Stadtbild, ein sind praktisch zum Anketten und auch für die Straßenreinigung.“

Bleibt noch der Wunsch nach Sonnenschein für Salzburg als Radfahrerstadt. Vom Schnürlregen will niemand mehr reden. Auch die Baustadträtin hofft auf klimafreundliche Schönwetterstimmung in der Stadtpolitik.