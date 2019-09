Salzburg: Steinlawine fordert einen Toten und zwei Verletzte

Zweite Steinlawine

Drei Hubschrauber der Polizei und der Rettung sind am Einsatzort. Dazu soll es noch eine weitere Steinlawine gegeben haben. "Es gab einen zweiten Felssturz im Bereich der Kebmattenalm, der aber ohne Folgen blieb“, sagte Einsatzleiter Manfred Höger von der Bezirkshauptmannschaft Zell am See.

50 Einsatzkräfte von Bergrettung, Rotem Kreuz, Feuerwehren, Verbund und Alpinpolizei sind im Einsatz. Die Steinlawine war um 13.40 Uhr abgegangen.