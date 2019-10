Salzburg schickt Schaden Zahlungsaufforderung

Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Das war am Donnerstag, dem Tag nach der Bestätigung seines Schuldspruchs durch den Obersten Gerichtshof, die gute Nachricht für Salzburgs Ex-Bürgermeister Heinz Schaden. Der aufrechte Beschluss, die vorgestreckten Anwaltskosten der rechtskräftig Verurteilten zurückzufordern, wird von der Stadtregierung freilich nicht angetastet.

Das heißt, Schaden wird demnächst von der Magistratsdirektion eine Zahlungsaufforderung in der Höhe von rund 500.000 Euro erhalten. Auf diese Vorgehensweise haben sich die Spitzen der Stadtparteien in einer Kollegiumssitzung am Donnerstag geeinigt. Wie es weitergeht, wenn der Ex-SPÖ-Politiker das nicht zahlen will oder kann, ist noch offen. Vergleichsgespräche wären eine Möglichkeit. „Ausgeschlossen ist gar nichts“, sagt Schadens Nachfolger als Bürgermeister, Harald Preuner ( ÖVP).