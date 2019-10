"Eine Katastrophe": Fußfessel für Schaden wahrscheinlich

Als Organe der Gemeinde, in der sie gewählt werden, haften Bürgermeister sowohl strafrechtlich als auch zivilrechtlich. Im Strafrecht kommt zur generellen Verantwortung noch ihre Eigenschaft als Amtsträger dazu. So wirkte sich auch im Salzburger Swap-Prozess die „Ausnutzung einer Amtsstellung“ bei mehreren Angeklagten erschwerend auf die Strafhöhe aus, obwohl sich niemand bereichert hat. Bürgermeister haften auch zivilrechtlich mit ihrem Vermögen für Ansprüche gegen die Gemeinde aus allfälligem Fehlverhalten.

Als ein Kind in Hofstetten-Grünau in Niederösterreich in einem Badeteich von einem Hecht gebissen wurde, stufte das Gericht den Bürgermeister als Tierhalter ein. Die Gemeinde musste Schmerzensgeld in Höhe von 14.000 Euro zahlen. In Eggenburg drohte dem Bürgermeister 2009 ein Urteil wegen fahrlässiger Tötung. Eine Frau war in einem Naturlehrpfad von einer Sandsteinplatte erfasst und getötet worden. Der Politiker wurde allerdings freigesprochen.