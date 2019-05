Salzburg: Mahnmal für ermordete Widerstandskämpferinnen

Als letzten Sonntag die Erinnerungsbilder an die Opfer der NS-Verfolgung auf der Wiener Ringstraße erneut beschädigt wurden, war die internationale Aufregung groß. Nachdem die Bilder am 22. Mai mit Hakenkreuzen verunstaltet wurden, schnitten nur wenige Tage später unbekannte Täter Löcher in die Porträts der Holocaust-Überlebenden.

Mahnwache in Wien

Spontan fanden sich Wienerinnen und Wiener unterschiedlichster Herkunft vor Ort zusammen, um gemeinschaftlich die zerstörten Porträts wieder zusammenzunähen. Auch eine Mahnwache wurde von ihnen eingerichtet, um die Erinnerung an die Holocaust-Opfer vor neuerlichen Vandalismus zu schützen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen drückte via Facebook sein Bedauern über die Vorfälle aus und besuchte die Mahnwache am Dienstag.