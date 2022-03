Salzburg lockt bis Ende Juni jeden Freitag mit Gratis-Öffis

Egal ob Bus oder Bahn: Von 1. April bis 24. Juni sind in Salzburg jeden Freitag alle Fahrten im Verkehrsverbund gratis. Diese "Benzin-Frei-Tage" sollen vor allem auch Pendler, die bisher Öffis nicht in Betracht zogen, zum Umstieg motivieren.

"Wir leben in außergewöhnlichen Zeiten, wo die Menschen mit extremen Teuerungen kämpfen und sehen das als Sofortmaßnahme", so Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn und Landesrat Stefan Schnöll. Zusätzlich soll in massive Angebotserweiterungen investiert werden.

Die KPÖ in der Stadt Salzburg spricht von Effekthascherei und fordert langfristige Lösungen.

Auf diesen Strecken gilt das Angebot

Das Angebot gilt für alle Linienbusse und -bahnen im Nahverkehr des Salzburger Verkehrsverbundes sowie für die Korridor-Busse 180 und 260 bzw. 140 (bis Mondsee) und 150 (bis Bad Ischl).