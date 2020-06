"La Familia" kam mit Schlagring

Testspiel OSC Lille vs. Maccabi Haifa - türkische und palästinensische Fans stürmen das Spielfeld und attackieren die israelischen Spieler von Haifa GwendolineLeGoff PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL try out OSC Lille vs Maccabi Haifa Turkish and Palestinian supporters storm the Playing field and attack The Israeli Players from Haifa GwendolineLeGoff PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL

© Bild: imago/PanoramiC/imago sportfotodienst