Jugendliche attackierten Helmut Berger

Das Salzburger Lokal "Chez Roland" in der Imbergstrasse Foto: Neumayr/MMV 03.02.2013 Helmut Berger ist in der Nacht auf Samstag in Salzburg in eine wüste Schlägerei verwickelt worden. Wie Manager Helmut Werner sagte, wurden er und der Schauspieler in einem Lokal von drei Männern angepöbelt und schließlich auch attackiert. - Wirt Roland Kübler

