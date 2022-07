Salzburg: Ja zu Mini-U-Bahn, Garagenausbau endgültig abgesagt

Bürgerlisten-Gemeinderat Lukas Bernitz hielt im Gemeinderat ein Plädoyer für Öffis und gegen den Autoverkehr. Drei zentrale Punkte gehören für ihn zu einer funktionierenden Mobilitätswende: „Wege verlagern, Gewohnheiten aufbrechen und Effizienz erhöhen.“

Das eindeutige Votum der Bevölkerung gegen einen Ausbau der Mönchsberggarage sei ein „klarer Weckruf“, so Bernitz. Auch der Faktor Geld müsse künftig für Öffis sprechen. Privilegien, wie beispielsweise Ermäßigungen für Parktickets in der Mönchsberggarage sollten bald der Vergangenheit angehören, so die Bürgerliste. In letzter Sekunde sei ein Fehltritt in der Salzburger Verkehrspolitik korrigiert worden. „Das Ergebnis ist ein Geschenk für das Stadtbudget“, so Bernitz.

Derzeit kalkulierte 40 Millionen werden frei, angefallen sind bisher bereits rund 4,6 Millionen Euro. Die ÖVP sowie Christoph Ferch (SALZ) blieben dabei und stimmten für den Ausbau. Schließlich begrub das Votum mit 22 zu 17 Stimmen das Projekt. Die Parkgaragen-Gesellschaft ließ daraufhin wissen, dass sie nunmehr in die Qualität der Garage investieren wird.