Salzburg hilft in Afrika: Kurzvisite in einer anderen Welt

Es fehlt an Wasser

In der Kooperation mit der Region Singida will man vor allem die Gesundheitsversorgung stärken. Berthold: „Nur sieben Prozent der Bevölkerung haben eine Versicherung.“ Die Corona-Krise wurde in Tansania von Beginn an von den vielen schwerwiegenden Problemen des Alltags weitgehend überlagert. Größtes Problem: Weite Teile der Bevölkerung haben keinen Zugang zu sauberem Wasser. Ein Wasser-Großprojekt und Müllsammelstellen brachten über die Jahre mehr Sicherheit ins Land.

Die weltweit kursierende Teuerung trifft in der Armut die Menschen mit noch größerer Wucht: „Der Reispreis wird sich bis Jahresende verdoppelt haben“, so Berthold über die schwierige Lage bei den Partnern. Froh ist man im Verein, dass die Hilfsbereitschaft in Salzburg trotz aktueller Krisen nicht sinkt. Gelder fließen von der Stadt und vom Land, außerdem unterstützen Banken, Firmen und Gemeinden.

Wie Grün-Politiker weite Flüge in der Klimakrise rechtfertigen? Berthold: „Ich leiste eine Ausgleichszahlung und sehe es als Beitrag für die Entwicklungszusammenarbeit.“