EU-Länder geben weniger für Entwicklungshilfe aus als vereinbart

Der Dachverband empfiehlt der österreichischen Bundesregierung, wieder mehr bilaterale Mittel in die Hand zu nehmen, um etwa Gesundheitssysteme oder Impfungen im Globalen Süden zu finanzieren. Weiters solle etwa die Empfehlung der OECD (Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung), ein Stufenplan für die nachhaltige Erhöhung der EZA-Mittel, endlich umgesetzt bzw. implementiert werden.

2020 sei das erste Jahr seit zwei Jahrzehnten gewesen, in dem die weltweite Armut wieder gewachsen ist, so Experten. Man rechnet damit, dass aufgrund der Pandemie und anderer anhaltender Konflikte bis Ende des Jahres 140 Millionen Menschen zusätzlich in die extreme Armut rutschen könnten.