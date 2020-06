Salzburg: Einigung im Ärzte-Gehaltspoker

Notfalls wird bis zum 31. Dezember verhandelt", gab Salzburgs Finanzlandesrat Christian Stöckl ( ÖVP) als Devise aus, bevor er sich am Freitag um 14.30 Uhr mit Ärztevertretern zum großen Gehaltspoker zusammensetzte. Die Runde hätte zunächst maximal drei Stunden dauern sollen, zog sich aber letztlich bis in die späten Abendstunden. Denn die Zeit drängte. Die 800 Ärzte der Salzburger Landeskrankenhäuser (SALK) forderten eine deutliche Anhebung der Grundgehälter. "Sonst machen die Ärzte an den Landeskrankenhäusern Dienst nach Gesetz", sagte Salzburgs Ärztekammer-Präsident Karl Forstner im Vorfeld des Gipfels im KURIER-Gespräch.