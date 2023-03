Salzburg: Drei Verletzte bei Frontalcrash

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Stra├če musste laut Polizeiaussendung vom Freitagabend vor├╝bergehend in beiden Richtungen gesperrt werden.

Gro├čaufgebot an Einsatzkr├Ąften

Das Rote Kreuz und die Feuerwehren aus Piesendorf und Zell am See waren mit einem Gro├čaufgebot am Unfallort, der 59-j├Ąhrige Piesendorfer wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach gebracht.

Der 43-j├Ąhrige Tscheche und sein Sohn, der auf der R├╝ckbank gesessen war, wurden vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Beide Lenker waren zum Zeitpunkt des Unfalls nicht alkoholisiert.