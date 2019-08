Salzburg: Autofahrer mit Pfefferspray attackiert

Mit Pfefferspray hat am Dienstag in der Nähe von Wals (Flachgau) ein Unbekannter einen anderen Autofahrer attackiert. Der Mann hatte auf der Straße von Großgmain nach Wals einen 54-jährigen Deutschen mit dem Auto riskant überholt. Wenig später hielt er dann bei einem Kreisverkehr an und ging zum Fahrzeug des Deutschen, der ebenfalls stehengeblieben war, berichtete die Polizei.