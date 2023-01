Salzburg: 30-jähriger Freerider in Untertauern schwer verletzt

Ein 30-jähriger Freerider ist am Samstag in Untertauern in St. Johann im Pongau bei einem Sturz schwer verletzt worden. Der Mann war mit zwei Begleitern mit den Skiern im freien Gelände talwärts unterwegs, als er stürzte, rund 20 Meter talwärts rutschte und schließlich gegen einen Felsen krachte.

Aufgrund der schwer erreichbaren Unfallstelle musste der Verletzte mittels Taubergung vom Rettungshubschrauber geborgen und ins Spital gebracht werden, berichtete die Polizei.

Die drei Skifahrer fuhren von der Bergstation Zehnerkar ausgehend talwärts über alpines Gelände durch eine Steilrinne in Richtung Obertauern. Auf einer Seehöhe von 1.800 Metern kam es zu dem schweren Skiunfall. Der Verletzte wurde ins Kardinal Schwarzenberg Klinikum Schwarzach geflogen.