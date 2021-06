Salzach: Suche nach vermisstem Vierjährigen geht weiter

Beim Füße abkühlen in Salzach gestürzt

Der Bub hatte mit seinem siebenjährigen Bruder Samstagnachmittag am Seekanal (Abfluss des Zeller Sees) an der Einmündung der Salzach mit zwei Freunden gespielt. Der Vierjährige wollte dabei offenbar seine Füße abkühlen und stieg dazu in den seichten Seekanal. Plötzlich wurde er an der Mündung des Seekanals in die Salzach von der Strömung mitgerissen.

Der Siebenjährige sprang unverzüglich in die Salzach und versuchte, seinen kleinen Bruder zu retten, allerdings ohne Erfolg. Zwei Passanten, ein 23-jähriger Syrer und ein 30-jähriger Ungar, bemerkten den Vorfall und sprangen sofort in den Fluss. Sie konnten den Siebenjährigen aus dem Wasser bergen. Der Bub war durchnässt und unter Schock, aber laut Angaben der Polizei augenscheinlich unverletzt.