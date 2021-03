Saisonschluss: Zu Ostern auf der Skipiste

Skifahren in allen Regionen

Eine ganze Reihe von Skigebieten plant einen Pistenbetrieb bis zum Ostermontag. Die Liste liest sich wie ein „Who’s who“ der Alpen. In der Steiermark gilt das für die Planai wie für den Hauser Kaibling. Mit Nähe zu Wien und den Ballungszentren in Niederösterreich hat dort auch das Stuhleck am Semmering bis voraussichtlich Ostermontag geöffnet.

In Oberösterreich laufen in Hinterstoder, auf der Wurzeralm und am Kasberg im Almtal die Lifte weiter. In Kärnten kann man noch am Nassfeld Sonnenskilauf genießen, in Salzburg in Zell am See, Zauchensee und Saalbach. In Obertauern bleiben die Lifte sogar noch eine knappe Woche länger bis 11. April in Betrieb.

Auch in NÖ noch Pistenbetrieb

Noch knapp zwei Wochen können große Skigebiete in Tirol genutzt werden. In Kitzbühel wie in Sankt Anton am Arlberg fahren die Lifte voraussichtlich ebenfalls bis zum Sonntag nach Ostern.

Sogar in Niederösterreich kann man noch Ski fahren. Sofern sich in der Verordnung des Oster-Lockdowns kein überraschendes Betriebsverbot findet, bleiben die Lifte am Hochkar bis einschließlich 5. April offen. Auch die Raxseilbahn und der Sessellift in Puchberg am Schneeberg sind derzeit noch in Betrieb.