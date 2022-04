Saisonfinale unter der Sonne: Beste Bedingungen in den Skigebieten

Sonnenskilauf, wie aus dem Bilderbuch. Noch dazu zu Ostern in Ausflugsdistanz zur Bundeshauptstadt Wien ist nicht alle Jahre machbar. Am Hochkar in den niederösterreichischen Voralpen ist jedenfalls die Freude groß.

„Pulver und Tiefschnee, was das Herz begehrt“, schildern die Liftmanager. Noch bis Ostermontag drehen sich die Lifte, dann ist die Skisaison in Ostösterreich für heuer beendet.

Verbilligte Tageskarten

Mit 80 Zentimeter Schneeauflage oben am Berg und immer noch 60 auf den Pisten im Tal versuchen die Hochkar-Bergbahnen, beste Bedingungen zu bieten. Die Kälte in der Nacht hilft dabei mit. Weil nur mehr fünf der acht Bergbahnen betrieben werden, sind die Tageskarten verbilligt.

Die Lifte gingen bei Saisonstart zur Gänze in den Besitz des Landes NÖ über. Das vorher geplante Saisonende mit 3. April wurde um 14 Tage verlängert. So kommen Skifans im Osten noch voll auf ihre Rechnung.

Im Westen Österreichs versuchen Hoteliers und Seilbahnbetreiber noch, den Rahm einer zu Beginn von Corona-Beschränkungen überschatteten Wintersaison abzuschöpfen. „Es ist jetzt keine Hochsaison mehr“, sagt Mario Stedile-Foradori von den Arlberger Bergbahnen in St. Anton. „Aber die Pistenbedingungen sind am Vormittag noch wunderbar.“

Bis zum Ostermontag werden noch alle Lifte in Betrieb bleiben, danach wird je nach Gästeaufkommen das Angebot reduziert.

Skilauf bis in den Mai

Wolfgang Hettegger von Snow Space Salzburg freut sich ebenfalls über Bilderbuch-Bedingungen zum Saisonausklang: „Blauer Himmel, Sonne: Was wollen wir mehr? Am Berg liegt noch ein Meter Schnee. Es sind alle Talabfahrten noch geöffnet.“

Auch die Buchungslage sei sehr zufriedenstellend. „Es kommen jetzt Gäste, die wegen Corona ihren Skiurlaub bisher verschoben haben.“ Der Skispaß ist im Skiverbund der drei Gebiete St. Johann, Flachau und Wagrain bis einschließlich Ostermontag (18.) garantiert.

Obertauern profitiert von der Höhenlage bis auf 2500 Meter und kann noch länger in Betrieb bleiben: Die Lifte sind wie jedes Jahr bis 1. Mai geöffnet. So lange geht es auch im Tiroler Ischgl noch mit dem Skispaß weiter.