Rückzug des Staates aus Bereich der Sicherheit

Wenn in zehn Tagen der Betrieb in Vordernberg losgeht, wird das Anhaltezentrum unter besonderer Beobachtung stehen: Erstmals teilen sich Polizei und eine Sicherheitsfirma die Arbeit in einer Einrichtung für Schubhäftlinge.

Die Konstruktion ist für österreichische Verhältnisse ungewöhnlich: Das Innenministerium schloss einen Vertrag mit der Gemeinde, die für den Betrieb des Zentrum zu sorgen hat. Der 68-Millionen-Euro-Auftrag wurde ausgeschrieben, doch mit engen Vorgaben: Der Generalunternehmer musste Erfahrung im Bewachungsbereich haben in einem Gefängnis oder einer Schubhafteinrichtung. Bloß G4S bewarb sich und bekam den Zuschlag.

Danach herrschte Tauziehen um Verträge und Geheimhaltung, auch die Aufgabenteilung zwischen Polizei und Privaten war nicht exakt definiert. Die Volksanwaltschaft kündigte eine Prüfung an, die Grünen brachten Anfragen im Parlament ein.

Erst im Dezember legte Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, ÖVP, mit einem Brief an die Gemeinde nach: Die Mitarbeiter der G4S seien Verwaltungshelfer, es herrsche Aufgaben-, jedoch keine Verantwortungsteilung. Die Exekutive durchsucht die Insassen bei ihrer Ankunft in Vordernberg, teilt die Zimmer zu, legt die Art der Verpflegung fest. Die „Verwaltungshelfer“ dürfen das Gepäck am Eingang röntgen und die Tagesabläufe der bis zu 200 Flüchtlinge koordinieren. Die Behörde müsse sich allfälliges rechtswidriges Handeln dieser Verwaltungshelfer zurechnen lassen. Wer sich ungerecht behandelt fühle, könne Maßnahmenbeschwerde beim Landesverwaltungsgericht einbringen.

Die Grünen lehnen die Vermischung von Privat und Staat weiter ab. „Das Ministerium kann der Gemeinde anschaffen, was sie will“, betont Abgeordnete Alev Korun. „Aber das gilt nicht für den privatrechtlichen Vertrag mit der G4S. Das ist ein Präzedenzfall und zeigt die Misere von Privatisierungen.“