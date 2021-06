Rückstau am Balkan lässt Zahl der Asylanträge weiter steigen

Denn 2020, das Pandemie-Jahr, ließ die Asylantragszahlen in Österreich rund um den ersten Lockdown massiv einbrechen. Der Vollständigkeit halber: Im Laufe des gesamten Jahres 2020 änderte sich dieser Trend. Sanken die Zahlen im gesamten Jahr 2020 in Europa – um fast 33 Prozent, stiegen sie über das gesamte Jahr betrachtet in Österreich um mehr als zehn Prozent.

Anstieg auch gegenüber 2018 und 2019

Was die aktuellen April-Asylantragszahlen allerdings sehr wohl belegen, ist, dass die Not von Menschen ihr Heimatland zu verlassen, ungebrochen ist. Vergleicht man den April 2021 mit den Vor-Corona-Aprilzahlen aus 2018 und 2019, so zeigt sich: 1.060 Asylanträge wurden vor drei Jahren gestellt, 2019 waren es 987 und im April 2021 genannte 1.494.

Gründe für diese Entwicklung gibt es laut Innenministerium viele. Einen formuliert Gerald Tatzgern, Leiter der Schleppereibekämpfung im Bundeskriminalamt (BK), wie folgt: „Gerade am Balkan hat sich ein regelrechter Stau an Flüchtlingen durch die Corona-Lage gebildet. Diese Menschen machen sich nun verstärkt auf den Weg.“ Laut Schätzungen sind es 100.000. Österreich sei dabei für viele nicht Ziel-1-Land, wie es im Fachjargon heißt. Der Großteil will nach Deutschland oder Schweden. Werden sie in Österreich bei Kontrollen aufgegriffen, stellen sie einen Asylantrag. Früher sei dies laut Tatzgern die Ausnahme gewesen. 2021 sei es vielmehr die Regel.