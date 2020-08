Rückreise-Welle aus Kroatien: Höhepunkt steht wohl noch bevor

An den Grenzen in Kärnten und der Steiermark hat sich am Sonntag die erwartete Rückreisewelle aus dem Süden noch langsam angenähert. Lange Stauzeiten gab es eher in die andere Richtung: Vor dem Karawankentunnel auf der A11 standen am Vormittag überwiegend Urlauber aus Deutschland eine gute Stunde, um weiter in den Süden zu kommen, berichtete der ÖAMTC.

Gegen 16.00 Uhr betrug die Wartezeit bei der Ausreise über den Karawankentunnel nur noch einige wenige Minuten, schilderte wiederum ein Sprecher der Asfinag auf Anfrage der APA.