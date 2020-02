Rot-Kreuz-Parkplatz soll grüner werden: 30 Stellplätze weniger

Begegnungszone möglich

Die ÖVP investiere einmal mehr in den Autoverkehr. „Die Innenstadt soll autogerecht werden – genau dafür soll dieser neue Kreisverkehr gebaut werden“, sagte Vize-Klubobmann Bernhard Carl. Das stellten die ÖVP-Politiker aber in Abrede. Gerade die danach folgenden Maßnahmen sollen den Autoverkehr reduzieren. „Das Ziel ist, Fußgängern und Radfahrern mehr Platz zu geben“, so Unterkofler.

Für die angedachte Begegnungszone beginnt nun aber erst die Planungsarbeit. „Die Verkehrsplaner schauen sich im Detail an, welchen Raum braucht der Verkehr zwischen dem Museumsplatz und dem Neutor“, sagte Unterkofler. Eine Sperre des Neutors schloss Preuner neuerlich aus. Wann die Begegnungszone kommen soll, ist freilich offen. „Klar ist, in den nächsten 20 Jahren muss ein bissel mehr passieren als in den vergangenen 20 Jahren“, meinte Preuner – ein Seitenhieb auf den langjährigen grünen Verkehrsstadtrat Johann Padutsch.

Für die Verkleinerung des Parkplatzes muss die Stadt dem Roten Kreuz als Ersatz 100.000 Euro als Subvention zur Verfügung stellen. Die Maßnahme soll das Salzachufer attraktivieren. Es gehe darum, die Fläche zwischen Parkplatz und Makartsteg besser zu gestalten, erklärte Unterkofler.