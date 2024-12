Rollstühle, Gebisse, Körperteilprothese: Kuriose Funde im Zug

Die Zahl der verlorenen Gegenstände in ÖBB-Zügen ist heuer im Vergleich zu 2023 um rund drei Prozent auf rund 30.700 gesunken.

Fundgegenstände können bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder in einem der sieben Lost-and-Found-Büros der ÖBB abgegeben werden. Von den heuer gesammelten 30.700 Stücken konnten rund 38 Prozent wieder an die Eigentümer zurückgegeben werden. Gegenstände, die nicht abgeholt werden, werden, wie gesetzlich vorgeschrieben, den öffentlichen Stellen übergeben , erläuterten die Bundesbahnen in einer Aussendung.

Auch Kurioses wurde vergessen: Rollstühle, Hörgeräte und Drohnen finden sich ebenso in der am Freitag veröffentlichten Bilanz.

Neben den Top-Drei von 2024 und dem Vorjahr - Gepäck, Handys und Geldbörsen - listen die ÖBB noch ungewöhnlichere Dinge auf. 2024 wurden nicht nur fünf Rollstühle und 38 Gehhilfen (Krücken, Rollatoren, Stöcke etc.) gefunden, sondern zudem 13 Hörgeräte, drei Zahnspangen, zwei Gebisse bzw. Zahnprothesen und sogar eine Körperteilprothese vergessen. Zusätzlich dazu blieben 17 Kinderwägen, 42 Citybikes, 51 Mountainbikes, zehn E-Bikes, 134 Roller sowie 55 E-Roller und zwei Drohne n in den Zügen zurück.

"Besonders kurios" mutet laut ÖBB ein im Zug vergessenes Teil eines Segelbootes an. In Summe wurden auch 103 Musikinstrumente gefunden. Am häufigsten gingen Saiteninstrumente wie Gitarren (52) verloren. Aber auch 18 Blasinstrumente wie Trompeten, 21 Streichinstrumente (darunter Geigen) und zwei Tasteninstrumente wie ein Keyboard wurden vergessen.

Ausweisdokumente vergessen

Auch Ausweisdokumente wurden wiedergefunden. So blieben neben 51 Aufenthaltstiteln unter anderem 329 Identitätskarten, 390 Jahreskarten, 494 Kredit- bzw. Bankomatkarten auch 338 Reisepässe in den Zügen der ÖBB zurück und landeten beim Lost-and-Found. Neben zehn Kfz-Kennzeichen waren auch 18 Fahrzeugdokumente und 110 Führerscheine unter den verlorenen Gegenständen in diesem Jahr.