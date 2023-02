Rolex unter dem Kopfpolster vergessen: Vermieter behielt die Uhr

Ein 37-jähriger Vermieter eines Apartments in Flachau im Salzburger Pongau soll die Rolex eines Gastes nach dessen Abreise einbehalten haben. Wie die Polizei am Samstag berichtete, hatte der 46-jährige dänisches Urlauber die Uhr im Wert von mehreren tausend Euro unter dem Kopfpolster versteckt, da in der Ferienwohnung kein Safe zur Verfügung stand. Als er am 21. Jänner auf der Heimreise war, bemerkte er, dass er die Rolex vergessen hatte.

Der Däne kontaktierte den Vermieter und fragte nach der Uhr. Der erklärte jedoch, keine Uhr gefunden zu haben und verwies auf die Reinigungskraft. Bei der Befragung durch Polizisten der Inspektion Flachau stellte sich heraus, dass der Vermieter die Uhr selbst gefunden hatte und sie behalten wollte. Die Rolex wurde sichergestellt und der Vermieter wegen Veruntreuung bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.