„Rip-Deal“-Betrug: Erst hofiert, dann abgezockt

Eine Einladung in ein Luxushotel mit Strandblick in Barcelona oder eine schicke Rooftop-Bar in Rom. Dazu ein mehrgängiges Abendessen und ein paar Gläser Wein – alles auf Rechnung des großzügigen Gastgebers. Das Beste daran: der Mann möchte auch noch in die eigene, etwas in Schieflage geratene Firma oder das neu gegründete Start-up investieren.

Was zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es in diesem Fall auch. Denn mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um sogenannte „Rip-Deal“-Betrüger. Gemeinsam mit Europol ist heimischen Kriminalbeamten ein solcher, er nennt sich „Kennedy“ und ist Mitglied eines berüchtigten Roma-Clans, im Vorjahr ins Netz gegangen.