Rheintalautobahn: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Rheintalautobahn (A14) bei Wolfurt (Bezirk Bregenz) sind am Mittwochabend vier Personen verletzt worden, drei davon schwer. Eine 17-jährige Pkw-Lenkerin prallte mit ihrem Fahrzeug gegen einen Sattelzug und überschlug sich mehrfach. Am Pkw entstand Totalschaden. Die A14 war im Bereich des Unfalls für rund drei Stunden gesperrt bzw. schwer passierbar, informierte die Vorarlberger Polizei.

Die junge Frau und ihre drei Mitfahrer fuhren gegen 19.30 Uhr auf der dritten Fahrspur in Richtung Deutschland, auf der zweiten Spur war ein 51-Jähriger mit seinem Sattelzug unterwegs. Die Pkw-Lenkerin wechselte plötzlich die Spur und prallte gegen das Heck des Schwerfahrzeugs. Der Wagen geriet ins Schleudern und überschlug sich mehrmals. Nach rund 300 Metern kam der Pkw am Dach liegend zum Stillstand. Drei der Insassen wurden schwer verletzt, einer der Verletzten musste per Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden. Eine weitere Person erlitt leichte Blessuren. Die Einsatzkräfte standen mehrere Stunden im Großeinsatz.