Reumannplatz: Neue Kameras, neue Polizeitaktik

„Mit dieser Taktik sind wir europaweit – polizeilich gesehen – sicher an der Spitze“, meint Gerald Hesztera vom Innenministerium. Nach zahlreichen Vorfällen in Favoriten hat die Polizei nun ein neues Konzept ausgearbeitet. Mit diesem soll nicht nur gegen aktuelle Kriminalität vorgegangen werden, sondern de facto auch gegen jene in der Zukunft. Mehrere Hotspots, vom Hauptbahnhof bis zum Reumannplatz, sollen damit beruhigt werden.

Dazu gehört auch die neue Videoüberwachung des Reumannplatzes, die nun ihren Betrieb aufnimmt. Bisherige ähnliche Projekte haben gezeigt, dass sich dadurch Kriminalität nur bedingt verhindern lässt – sie wird eher nur verdrängt. Die meisten Videoüberwachungen in Wien wurden deshalb von der Polizei nach einiger Zeit wieder abmontiert.