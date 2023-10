Rettung eines Kletterpärchens mit 100 Meter langem Seil

Ein einheimisches Paar ist am Freitag im Wettersteingebirge im Gemeindegebiet von Leutasch (Bezirk Innsbruck-Land) aus einer Kletterwand geborgen worden. Die beiden - ein 36-Jähriger und eine 34-Jährige - steckten in der Wand fest, nachdem sich das Seil in den Felsen verfangen hatte.

Da es bereits langsam begann, dunkel zu werden, setzten sie einen Notruf ab. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers barg die Kletterer schließlich mit einem 100 Meter "Longline-Tau".

