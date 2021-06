Reportage: Die Menschen hinter der Nadel

Schicksale hinter der Sucht

Und so spricht Scheiber über die Menschen hinter den Zahlen. Jene, die dreimal am Tag einen „Schuss“ brauchen, um über die Runde zu kommen. Die in der Drogenambulanz in Substitutionsbehandlung sind. Nicht in einem Programm, darauf legt die Leiterin wert. Dass auch Patienten, die in Substitutionsbehandlung sind, unter den Drogentoten aufscheinen, ist Scheiber bewusst. „Es ist wie bei jeder Sucht. Ein Drittel kommt gut mit der Substitution klar und nimmt keine Drogen, ein Drittel meistert es mittelmäßig und bei einem Drittel geht die Behandlung schief.“

Dies soll in der Drogenambulanz verhindert werden. Wie, zeigt ein Rundgang durch die anderen, ebenso schlicht in weiß gehaltenen Räume: Vorbei an Sozialarbeitern und Psychologen. Mit einem Stopp an der Kinderspielecke im Wartebereich, der Blutabnahme und dem Klo mit dem Sichtfenster. „Wir müssen Harntests unter Sicht machen“, erklärt Scheiber.

Unter Aufsicht werden die Substitutionsmittel in der Drogenambulanz eingenommen. „Wir haben Patienten, die normal arbeiten gehen, jeden Tag. Denen würden sie nicht anmerken, dass sie abhängig sind.“ Und dann gibt es ganze Familien, die in Klagenfurt in Behandlung seien. Und jene, die Scheiber begleitet, seit sie im Jahr 2002 begonnen hat, sich mit dem Thema Sucht und Drogen zu beschäftigen.

Entstigmatisierung

Was sich die Ärztin wünscht? Die Antwort kommt schnell: „Eine Entstigmatisierung und Aufklärung dort, wo sie gebraucht wird. Ich rede von Gesprächen mit Jugendlichen, die eine Alkoholvergiftung hatten, oder in Schulen, in Time-out-Klassen. Dort, wo wir junge Menschen haben, die bereits jetzt Probleme haben, die eine spätere Sucht begünstigen könnten.“

Aber auch im Bereich der Ärzteschaft. In Erinnerung bleibt der Fall einer Kärntner Ärztin, die Patienten viel zu hohe Opiat-Dosen verschrieben hatte. Die Leitlinien für Opiatverschreibungen habe sie nicht gekannt, erklärt die Medizinerin im Prozess. Die Drogenambulanz konnte damals, 2019, nicht alle Patienten der Frau aufnehmen. Grund: Überlastung.

Beim Öffnen der Glastür mit der blickdichten Scheibe wird klar, dass der Andrang auch zwei Jahre später hoch ist. Die Wartereihe vor der Glocke zur Anmeldung ist lang.