Über den Brenner und zurück

Um halb neun rollt der Zug in Innsbruck ein. Die Tiroler Beamten haben 14 Flüchtlinge aufgegriffen und holen sie aus dem Zug, darunter die meisten Freunde von Berisha. Er selbst ist nicht dabei. Die anderen werden wohl am nächsten Tag wieder am Brenner stehen und erneut ihr Glück versuchen. Das Asyl-Ping-Pong geht in die nächste Runde.

Und es dürfte sich in den kommenden Wochen noch verschärfen. Denn Deutschland will rund um den G7-Gipfel im Juni in Bayern seinen Grenzraum verschärft kontrollieren. In Süd- und Nordtirol rüsten sich die Behörden bereits für einen Rückstau an Flüchtlingen, die vor dem Tor in den Norden Europas stranden könnten.