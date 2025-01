Rekordjahr für die ÖAMTC-Flugrettung: 22.203 Rettungsflüge im Jahr 2024

Wie die Einsätze, die bei der Hochwasserkatastrophe im September in Niederösterreich geflogen werden mussten. „Menschen, die alles verloren haben, mussten von ihren Dächern gerettet werden. Das sind Einsätze, die man so eigentlich nur von Filmen kennt“, macht Trefanitz bewusst.

Dabei zählt bei den meisten Einsätzen jede Minute: Notfälle wie Herzinfarkte oder Schlaganfälle sind mit 46,5 Prozent die häufigsten Einsatzursachen. „Der Geschwindigkeitsvorteil unserer Helikopter kann gerade bei solchen Notfällen entscheidend sein“, weiß Trefanitz. Wobei Lebenretten für ihn stets Teamarbeit ist; einerseits mit den Einsatzkräften am Boden, die die Christophorus-Flieger alarmieren. Andererseits aber auch im Cockpit und nach der Landung, wenn Piloten, Notärzte und Flugretter Hand in Hand arbeiten müssen.

Mehr Stützpunke

Weitere häufige Einsatzgründe waren Unfälle in der Freizeit und im häuslichen Umfeld (12,7 Prozent) sowie Sport- und Freizeitunfälle im alpinen Bereich (10,9 Prozent). Verkehrsunfälle machten hingegen nur 6,7 Prozent aus.

Dass die Einsatzzahlen 2024 noch einmal höher waren als in den Jahren davor, liegt auch an der größeren Anzahl der Stützpunkte: Seit 1. April 2024 leistet Christophorus 18 in Wiener Neustadt einen wichtigen Beitrag zur Notfallversorgung in der Region – auch hier zeigen die Einsatzzahlen, wie wichtig die schnelle Hilfe aus der Luft für die Bevölkerung ist.

Trefanitz: „Mit unseren ganzjährig und saisonal betriebenen Standorten sind wir jedenfalls bestens aufgestellt, um überall in Österreich innerhalb kürzester Zeit medizinische Hilfe leisten zu können.“ Insgesamt sind 23 Maschinen im Einsatz, in den Wintermonaten kommen noch weitere vier Maschinen in den Wintersportregionen dazu.