Rekordgewinn der Salzburg AG dämpft größte Teuerung nicht

Zukunftspotenzial sieht CEO Leonhard Schitter in den unterschiedlichsten Bereichen der erneuerbaren Energiegewinnung von Wasserkraft bis Fotovoltaik. Errichtet wird gerade das Biomasse-Heizkraftwerk Siezenheim II, die Nummer drei ist dort bereits in Planung.

Schitter: „Wir erhöhen den CO 2 -neutralen Anteil bei der Fernwärmeaufbringung auf 40 Prozent.“ Im Salzburger Stadtgebiet wird in den Ausbau des Fernwärmenetzes investiert. Auch Kunden werden vermehrt aktiv einbezogen. Das funktioniert etwa über Nachbarschaftslösungen in der Erzeugung.

Abhängigkeit von Russland

Die Manager-Boni kommen nach der aktuellen Aufsichtsratssitzung zur Auszahlung. Um Protesten vorzubeugen, kündigte die Führungsetage an, einen Teil für Stromhilfen zu spenden.

Als weiter angespannt bezeichnet auch die Salzburg AG ihre Situation am Gas-Sektor. Sie ist allerdings „nur“ zu 40 Prozent von russischen Lieferungen abhängig. Österreichweit liegt der Anteil weit höher. Man sei gerade bemüht, alle Liefermöglichkeiten auszuschöpfen. Die Speicher sind zu 14 Prozent gefüllt, 31.000 Privatkunden sicher versorgt.

Unstimmigkeiten mit dem Betriebsrat, der diese Woche geschlossen zurückgetreten ist, trüben das interne Klima. Die Wahlen wurden auf Juni vorgezogen.