Reiterstaffel: SPÖ entdeckt Pferdefuß bei den Personalkosten

Altasten sind noch offen

Unklar bleibt vorerst, ob es rund um die eigenartige Konstruktion des de facto degradierten Ausbildungsleiters weitere Konsequenzen gibt. Der Bundesheer-Offizier hatte den Reitstall in der Theresianischen Militärakademie um rund 1300 Euro pro Jahr angemietet und seine Frau hatte eine Gewerbe dort geführt. In einer weiteren parlamentarischen Anfrage (von Neos-Sicherheitssprecherin Stephanie Krisper an Verteidigungsminister Mario Kunasek) heißt es, dass die "Erhebungsergebnisse" derzeit noch "rechtlich geprüft" werden.

Die Agenden rund um die Reiterstaffel werden, wie berichtet, per Monatsende der Eliteeinheit "Cobra" übertragen. Dort sind zahlreiche Experten im Umgang mit berittener Polizei vorhanden. Geplant sind in Zukunft Wettkämpfe mit internationaler Beteiligung europäischer Reiterstaffeln. Neben Wien gibt es Überlegungen, weitere Standorte in Salzburg oder Graz zu eröffnen. Das sei "denkbar", sagt Steiner.