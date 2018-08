Berittene Polizei auf der Suche nach einem Logo

Apropos Kosten: Das für Wien geplante Ausbildungsareal sollte laut dem im April fertig gestellten Konzept eine Million Euro pro Jahr kosten, wie Innenminister Herbert Kickl in der dem KURIER vorliegenden Anfragebeantwortung an die Neos schrieb. Sogar der endgültige Standort, der im Herbst fixiert wird, soll billiger sein. Pölzl: „Eine Umlegung der genannten Summe für den Standort in Wien ist nicht möglich. Derzeit laufen noch Objektbesichtigungen und die Entscheidung ist noch offen. Dennoch kann aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte von einer niedrigeren Zahl ausgegangen werden.“