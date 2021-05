Reisebus brannte im Gleinalmtunnel: Keine Verletzten

Ein Reisebus ist am Samstagabend im steirischen Gleinalmtunnel auf der Fahrt in Richtung Linz in Brand geraten. Der Chauffeur konnte das Fahrzeug in eine Pannenbucht lenken, alle zehn Passagiere blieben unverletzt.

Die Feuerwehr führte mit zehn Einsatzfahrzeugen und rund 80 Personen die Brandnachbekämpfung durch und brachte die Businsassen in Sicherheit. Ursache des Feuers dürfte laut Polizei ein technisches Gebrechen im Motorraum gewesen sein.