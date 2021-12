"Reichsbürger" randaliert in Villach und wird festgenommen

Ein 42 Jahre alter Mann hat am Mittwoch in der Früh in Villach Passanten angepöbelt, randaliert und herumgebrüllt. Er ging auch auf die einschreitenden Polizisten los und betonte, er sei ein „Reichsbürger“. Der amtsbekannte Mann trug zwei Messer bei sich, er wurde festgenommen.

Wie sich herausstellte, besteht gegen ihn ein aufrechtes Waffenverbot. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.