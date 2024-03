7 Tage Regenwetter: Wald und Garten freuen sich

Schon seit Sonntag regnet es in vielen Landesteilen und das wird auch bis zum Wochenende fortsetzen. Der Dienstag begann verbreitet mit dichten Wolken. Vom Waldviertel bis ins Mittelburgenland sowie generell entlang des Alpenhauptkamms regnete es. Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 1200 und 1400 m. Im Tagesverlauf trocknet es im Nordosten zögerlich ab, besonders in den Alpen bleibt es laut Wetterdienst Ubimet aber weiter nass.

Am Mittwoch halten sich landesweit kompakte Wolken langsam wird es aber trockener. Während sich am Donnerstag und am Freitag dann die Sonne zeigen, könnte das Wochenende erneut Regen bringen. Der ist im Frühling aber vor allem für die Natur ein Segen.

Pflanzen blühen auf

Wenn der Frühling nass ist, haben Bäume und Pflanzen den perfekten Start ins Jahr. Bei ausreichender Wasserversorgung können sich Pflanzen gegen Schädlinge wappnen, in dem zum Beispiel Bäume mehr Harz ausbilden. Blumen haben eine ausreichende Nährstoffversorgung.

Gerade, weil der Wald seit Jahren unter den Auswirkungen des Klimawandels leidet, sind diese Abwehrmehrchanismen wichtig. Ein niederschlagsreicher Frühling hat laut den österreichischen Bundesforsten auch eine direkte Auswirkung auf den Borkenkäfer, der den Wäldern zusetzt. Je später die Temperaturen steigen, desto später entwickeln sich die Populationen.