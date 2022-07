Regen oder Sonne? Was die Fans in Spielberg erwartet

Die Zehntausenden Camper am Red Bull Ring wären gut beraten, sich fürs Frühstück vor dem großen Rennen doch lieber eine Weste anzuziehen: Der Sonntagmorgen in Spielberg beginnt frisch, mit Temperaturen um zwölf Grad. Auch ein bisschen Regen ist da nicht ausgeschlossen.

Aber je näher der Start des Großen Preises von Österreich rückt, desto besser: 22 Grad soll es dann in Spielberg haben, prognostiziert Meteorologe Nikolas Zimmermann vom Wetterdienst Ubimet. "Dazu etwas Wind, wenig Föhn, viel Sonne, also gute Wetteraussichten." Während des Rennens wird es trocken bleiben, Regen ist laut Ubimet in der Region dann keiner mehr in Sicht. Also beste Bedingungen für die Fans, die live am Red Bull Ring in der Obersteiermark dabei sein wollen.