Rechtsextremisten erhalten Zulauf aus den Reihen der Corona-Demonstranten

Die Feststellung ist nicht neu. Zumal auch Größen der heimischen rechtsextremen Szene bei den Demos an vorderer Front mitmarschierten. Das Video nehmen die Ermittler dennoch ernst. Denn es soll auch von einem Militärputsch und Sprengstoffgürteln fantasiert worden sein. Vermutet wird ebenso, dass Monika Donner, Mitarbeiterin im Verteidigungsministerium, bei der Feier anwesend war. Entsprechend ist der Staatsschutz auch mit dem Abwehramt in der Causa in Kontakt.

Enge Vernetzung

„Der Vorfall zeigt einmal mehr die enge Vernetzung der Szene der Corona-Maßnahmengegner mit diversen rechtsextremen Gruppierungen“, erklärt man im Innenministerium dazu und verweist auf die Zahl der Anzeigen: Alleine im ersten Halbjahr 2021 wurden 440 Straftaten mit rechtsideologischem Hintergrund angezeigt.